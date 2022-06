Economia Goiás cria 14.634 empregos formais em maio, aponta Caged Resultado acima do registrado nos últimos dois anos para o período revela um salto ocorrido no último mês na empregabilidade; setor de serviços está em destaque

Goiás criou 14.634 empregos formais em maio, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgado nesta terça-feira (28). Dos últimos dois anos de pandemia, o número é o maior para o mês. O setor que mais avançou no saldo foi serviços, com 5.823 postos de trabalho. Nesse segmento, que registra crescimento no estado, as vagas estão distribuídas especialmente nas atividades de informação, comunicação e atividades financ...