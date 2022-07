Goiás criou mais de 14 mil vagas de emprego formais em maio, de acordo com uma pesquisa realizada pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), que aponta o estado como líder de geração de empregos no Centro-Oeste.

Dados mostram que o setor de serviços foi destaque, com quase 6 mil novos postos de trabalho ocupados. O resultado é o melhor para o mês desde o início da pandemia em 2020.

As vagas para as áreas de informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas representaram mais de 2,3 mil das oportunidades oferecidas. Já nos setores de administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais ofertaram quase 1,7 mil.

E por meio do resultado positivo, conseguiu alcançar outros setores. As atividades econômicas da indústria, fecharam o mês de maio em segundo lugar com mais de 2 mil empregos formais.

O setor de comércio, ficou atrás com quase 2,5 mil, já a agropecuária apresentou um aumento com mais de 2,2 mil para novas vagas, e construção com mais de 1,6 mil postos ocupados.

Joel de Sant’Anna Braga Filho, titular da Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços, relata que as novas empresas e os novos investimentos têm o objetivo de acelerar o desenvolvimento e gerar mais postos de trabalho.

Brasil

No Brasil, o crescimento foi acima das expectativas, e em maio registrou mais 277 mil vagas de emprego formais, Goiás sendo o estado com maior desenvolvimento no Centro-Oeste e um aumento de 10,5% em comparação ao mês de abril .

