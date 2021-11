Economia Goiás está na disputa para sediar edição de um dos maiores eventos de tecnologia do mundo Goiânia compete com Porto Alegre, Brasília e Rio de Janeiro para ser a casa do primeiro Web Summit da América Latina

Goiás está concorrendo com Rio Grande do Sul, Distrito Federal e Rio de Janeiro para sediar a primeira edição do Web Summit na América Latina. O evento é considerado um dos maiores da área de tecnologia, empreendedorismo e inovação do mundo, sendo sediado atualmente em Lisboa (Portugal), Tóquio (Japão), Toronto (Canadá) e Hong Kong (China). Na tentativa de trazer...