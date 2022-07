Goiás registrou um crescimento de 12,4% no volume de carne bovina exportada no período de janeiro a maio de 2022, comparado ao mesmo intervalo do ano passado, conforme destaca o boletim Agro em Dados de julho, da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa).

Segundo a Seapa, nos primeiros cinco meses deste ano, o estado exportou mais de 108 mil toneladas, registrando US$ 615,1 milhões, um aumento de 38,1% em relação à mesma época.

Após o resultado apresentado, Goiás ficou na terceira posição entre os maiores exportadores de carne bovina no País, com 12,2% do valor total, ficando atrás somente de São Paulo, com 25,8% do total exportado, e de Mato Grosso, com 20,3% da carne bovina exportada pelo Brasil.

Os principais destinos da carne bovina goiana são países como China, com 62,6%, Egito, com 7,5% e Estados Unidos, com 5,1%. Do total exportado, o Agro em Dados mostra que 90,2% foram de carnes congeladas, 6,5% de carnes frescas ou refrigeradas e 3,3% de miudezas de carne bovina.

Abate

O boletim mostra que houve um crescimento de 4,4% no abate de bovinos no primeiro trimestre. Foram 673 mil cabeças, que colocaram Goiás como o quarto no ranking nacional e alcançou 9,7% da produção brasileira. O estado está em quarto lugar em relação ao couro curtido, com 710 mil unidades e com crescimento de 11,4%.

Goiás foi responsável por 10,3% da produção nacional de couro curtido. Para a compilação desses dados, a Gerência de Inteligência de Mercado da Seapa – área responsável pelo Agro em Dados - avaliou informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Abate de suínos e de aves

O boletim apresentou os números das sequências de suínos e de aves. O abate de suínos registrou um aumento de 3,7%, com 514,5 mil cabeças no primeiro trimestre de 2022, comparado ao mesmo período de 2021. Dessa forma, Goiás ocupou a 8ª posição no ranking nacional.

Já no setor de frangos, o crescimento foi de 0,6%, com 116,3 milhões de cabeças, ocupando a 5º posição no ranking brasileiro.

Thaynara Mesquita é estagiária de Jornalismo do convênio GJC/Uniaraguaia