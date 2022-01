Economia Goiás fechou 2021 com saldo de 107 mil empregos Informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) foram divulgadas pelo Ministério do Trabalho e Previdência nesta segunda-feira (31)

Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) mostram que Goiás fechou o ano de 2021 com saldo acumulado de 107 mil empregos, número que aponta variação relativa de 8,72%. Ao todo, foram registradas 750 mil admissões e 643 mil desligamentos ao longo do ano. O levantamento foi divulgado pelo Ministério do Trabalho e Previdência nesta segunda-feira (...