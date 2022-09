Economia Goiás lidera em serviços no país com alta de 4,7% em julho Estado teve o maior crescimento do setor em relação ao mês anterior, impulsionado pelos segmentos de transportes, turismo e lazer

As empresas prestadoras de serviços em Goiás experimentaram um período de aceleração de seus negócios, no último mês de julho, principalmente dos segmentos de transportes, turismo e lazer. O incremento no transporte de grãos, mercadorias e de passageiros e um significativo aumento da movimentação em hotéis e restaurantes fizeram Goiás registrar o maior crescimento do ...