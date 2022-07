O Governo de Goiás está com 5.025 vagas para cursos tércnicos e de qualificação profissional do Programa Bolsa Formação. As inscrições para os cursos de qualificação vão até 17 de julho e, para os técnicos, 24 de julho.

Os pré-requisitos exigem idade mínima de 16 anos e certificado de conclusão do ensino fundamental.

Os interessados devem avaliar os três editais disponíveis e escolherem aquele que se encaixa em sua região e curso desejado. Além dos cursos serem gratuitos, o aluno ainda ganha um auxílio no valor de R$ 4,50 hora/aula, válido apenas na modalidade presencial.

A inscrição deve ser realizada pelo site de Desenvolvimento e Inovação, na aba "Novos Caminhos", do lado esquerdo da tela. Não há cobrança de taxa.

Cursos disponíveis

Qualifica Mais Emprega Mais

Vagas: 4.375

Cursos: de acordo com a vocação econômica e demanda da região

Municípios contemplados: Águas Lindas de Goiás, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Catalão, Crixás, Goiânia, Cidade de Goiás, Itaguaru, Itumbiara, Jataí, Luziânia, Nova Crixás, Porangatu, Rio Verde, Santo Antônio do Descoberto, Valparaíso de Goiás.

Pré-requisito: idade mínima de 16 anos e certificado de conclusão do ensino fundamental

Qualifica Mais Progredir

Vagas: 500

Curso: microempreendedor individual (MEI)

Municípios contemplados: Goiânia e Águas Lindas de Goiás

Pré-requisito: ter mais de 18 anos e ser beneficiário de transferência de renda

Cursos Técnicos

Vagas: 150

Cursos: Técnico em Administração e Técnico em Recursos Humanos

Município contemplado: Goiânia

