Economia Goiás pode ser terceiro maior produtor de grãos, estima IBGE Estado responde por 10,7% da produção brasileira e deve alcançar 28 milhões de toneladas em 2022; lavoura de sorgo tem impulso e Estado é líder na cultura

Goiás pode ser o terceiro maior produtor de grãos do País, com 10,7% da produção, segundo estima o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA) de abril, divulgado nesta quinta-feira (12) pelo IBGE. Nas primeiras colocações, aparecem Mato Grosso (30,5%) e Paraná (13,9%). Além do bom desempenho no campo, o resultado goiano foi beneficiado pelos impactos nas lavouras d...