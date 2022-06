Economia Goiás registra crescimento no abate de bovinos, suínos e frangos Com substituição de proteínas, estado tem resultados históricos especialmente para aves e suínos, como mostra pesquisa do IBGE

Goiás registrou crescimento no abate de bovinos, suínos e frangos no primeiro trimestre do ano, segundo mostrou pesquisa do IBGE divulgada nesta semana. Somente no período, foram 116,3 milhões de frangos abatidos, o que representa aumento de 2,1% em relação aos três meses anteriores e um recorde para a série histórica, que teve início em 1997. Este número...