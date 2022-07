Economia Goiás tem a segunda gasolina mais barata do País, aponta ANP Depois de redução na alíquota do ICMS, combustível tem queda no valor do litro que destaca estado com segundo menor preço médio, atrás apenas do Amapá

Goiás tem a segunda gasolina mais barata do Brasil. Isso é o que aponta a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). De acordo com levantamento de 3 a 9 de julho, o preço médio do combustível praticado no estado alcançou R$ 6,06, só não é mais barato do que a média registrada no Amapá (R$ 5,54). Essa posição é diferente, pois o esta...