Economia Goiás tem alta no emprego com saldo de 13.166 novas vagas em abril, aponta Caged Estado registra segunda maior variação positiva do País; setor de serviços lidera abertura de novas oportunidades

Goiás acelerou a geração de empregos em abril, segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta segunda-feira (06). Isso porque o Estado registrou saldo de 13.166 novas vagas. Em comparação com o mês anterior, obteve a segunda maior variação positiva (0,98%) do País, atrás apenas do Amapá (1,04%). O resultado goiano...