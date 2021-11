Economia Goiás tem mais de 12 mil na fila do INSS Com maior espera por benefícios, 1,8 milhão de requerimentos ainda estão em análise no País; dificuldade para aposentar aumentou durante a pandemia de Covid-19

A fila da aposentadoria aumentou no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) com as interrupções no atendimento devido às medidas adotadas durante a pandemia de Covid-19. Em Goiás, segundo dados do governo federal, havia até quinta-feira (25) um total de 12.283 requerimentos ainda em situação de pendência ou “em exigência”, como descreve o sistema. Quando se considera ...