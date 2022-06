Economia Goiás tem redução de 90% no número de orelhões em 18 anos Estado ainda tem 5,8 mil telefones públicos, mas 16,8% dos que sobraram estão em manutenção; Oi pode deixar de realizar serviço com mudança na legislação

A Oi trabalha com a possibilidade de devolver a concessão do serviço de telefonia fixa no Brasil. O contrato tem fim em 2025. Caso isso ocorra, ela pode deixar de cumprir obrigações com a manutenção de orelhões. Em Goiás, a empresa é a grande responsável pelos equipamentos, responde por 97,82% deles. Ainda existem 5.835 telefones públicos ao todo no Estado, mas o desaparecimento e...