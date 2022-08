Economia Goiânia é a capital com maior reajuste no aluguel no primeiro semestre de 2022 Salto foi de 19,55%, ficando à frente de Florianópolis, com 18,6% e Salvador, com 15,26%

Goiânia é capital brasileira que teve a maior alta no reajuste do aluguel desde janeiro, segundo a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). O salto foi de 19,55%, ficando à frente de Florianópolis, com 18,6% e Salvador, com 15,26%. O índice FipeZap acompanha os preços dos aluguéis em 25 cidades mensalmente. Ele apontou que a média nacional desse aument...