A partir desta quarta-feira (17), estão abertas inscrições para 31 vagas em dois cursos profissionalizantes por iniciativa da Prefeitura de Goiânia. Os cursos são gratuitos e as oportunidades têm foco direcionado à mulheres em situação de vulnerabilidade social e que residam na capital.

São 15 vagas destinadas para formação e aperfeiçoamento de corte de cabelo e escova. Outras 16 vagas são para panificação. Ambos os cursos serão coordenados pela Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres (SMPM), em parceria do Senai/Senac.

Podem fazer inscrição mulheres a partir de 18 anos que residam em Goiânia e estejam em situação de vulnerabilidade social. As interessadas devem comparecer entre 9h e 14h, até esta quinta-feira (18), na sede da SMPM, que fica na Rua 74 esquina com a Rua 59, no Centro. As candidatas devem levar CPF, RG e comprovante de endereço atualizado.

Os cursos têm previsão de início para o dia 22 de agosto e segundo informou a assessoria da prefeitura, ambos dão direito a material de estudo gratuito. Quem optar pelo aperfeiçoamento de corte de cabelo e escova terá aulas na unidade do Senac Elias Bufaiçal, no Setor Aeroporto, no período matutino, com carga de 50 horas.

Já quem escolher o curso de panificação, terá as aulas ministradas no Senai da Vila Canaã, na Rua Professor Lázaro Costa, 348, Vila Canaã. As aulas também são no período matutino, mas com carga de 40 horas.

Para mais informações a respeito dos cursos, foi divulgado o perfil no Instagram da Secretaria da Mulher: @secretaria_mulher , onde o contato pode ser feito pelo direct.

