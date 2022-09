Economia Goiânia cai nove posições no ranking de competitividade Capital continua, porém, sendo a melhor do Centro-Oeste; outros seis municípios goianos caíram colocações no levantamento

Goiânia caiu nove posições no Ranking de Competitividade dos Municípios de 2022, divulgado nesta semana. A capital ocupa agora a 88ª posição. Ainda assim, é o município melhor colocado no Centro-Oeste. Das 20 cidades com melhores posições na região, 11 são de Goiás. O estado teve 16 municípios avaliados no ranking. Isso porque o levantamento, realizado pelo C...