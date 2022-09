A Prefeitura de Goiânia, por meio do Sine Municipal da Secretaria de Desenvolvimento e Economia Criativa (Sedec) divulgou, nesta segunda-feira (12), a abertura de 1.819 vagas para todos os níveis de escolaridade disponíveis na capital goiana. Dentre as oportunidades, há vagas para atendente de telemarketing, auxiliar de linha de produção, repositor de mercadoria, servente de obras, operador de caixa, engenharias e outras.

Para concorrer a um dos postos de trabalho, o candidato precisa comparecer à sede do Sine Municipal, localizada na Rua 1, 147, no Centro, munido de documentos pessoais, carteira de trabalho e comprovante de endereço, das 08h às 17h. É possível também fazer um agendamento pelo aplicativo Prefeitura 24 Horas e escolher uma data e horário para o atendimento no órgão. A Sedec ressalta que as vagas estão sujeitas a mudanças de acordo com o preenchimento.

Veja a lista completa das oportunidades:

Açougueiro: 10

Administrador financeiro: 2

Afinador mecânico: 1

Agente de pátio: 3

Ajudante de açougueiro (comércio): 10

Ajudante de carga e descarga de mercadoria: 26

Ajudante de eletricista: 7

Ajudante de embalador: 1

Ajudante de entregador de publicações: 1

Ajudante de motorista: 1

Ajudante de obras: 32

Ajudante de pintor: 2

Ajudante de reparador (telecomunicações): 1

Ajudante de serralheiro: 6

Ajustador mecânico: 1

Almoxarife: 4

Analista contábil: 3

Armador de estrutura de concreto armado: 30

Arte-finalista: 2

Assistente administrativo: 2

Assistente de contadoria fiscal: 1

Atendente balconista: 13

Atendente de farmácia: 4

Atendente de lanchonete: 1

Atendente de lojas: 4

Atendente de mesa: 4

Atendente de padaria: 3

Atendente de telemarketing: 500

Auxiliar administrativo: 3

Auxiliar de almoxarifado: 2

Auxiliar de cobrança: 1

Auxiliar de contabilidade: 1

Auxiliar de costura: 1

Auxiliar de cozinha: 11

Auxiliar de dobrador (metais): 1

Auxiliar de encanador: 5

Auxiliar de escrituração fiscal: 1

Auxiliar de estoque: 2

Auxiliar de garçom: 2

Auxiliar de limpeza: 17

Auxiliar de linha de produção: 2

Auxiliar de linha de produção: 64

Auxiliar de logística: 5

Auxiliar de marceneiro: 1

Auxiliar de mecânico de autos: 2

Auxiliar de padeiro: 4

Auxiliar de serviço de copa: 1

Auxiliar mecânico de ar condicionado: 1

Barbeiro: 3

Borracheiro: 2

Cabeleireiro: 1

Carpinteiro: 10

Carpinteiro de obras: 4

Carreteiro (motorista de caminhão-carreta): 1

Caseiro: 1

Chapista de lanchonete: 2

Churrasqueiro: 4

Confeiteiro: 1

Consultor de vendas: 26

Contador: 1

Contínuo: 1

Cozinheiro de restaurante: 4

Cuidador de animais: 1

Cuidador de idosos: 1

Cumim: 2

Depilador de couros e peles: 1

Eletricista: 7

Eletricista de instalações: 3

Eletricista de instalações de veículos automotores: 1

Eletricista de instalações industriais: 4

Empregado doméstico nos serviços gerais: 10

Empregado doméstico arrumador: 3

Encanador: 20

Engenheiro civil: 1

Engenheiro elétrico: 1

Enxugador e acabador na lavagem de veículos: 2

Estoquista: 1

Fiel de depósito: 5

Fiscal de prevenção de perdas: 20

Forneiro de padaria: 1

Garçom: 3

Gerente de bar e lanchonete: 1

Impressor (serigrafia): 2

Instalador de película solar (insulfilm): 1

Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança: 2

Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados: 1

Jardineiro: 1

Lanterneiro de automóveis (reparação): 1

Lavador de carros: 14

Lubrificador de máquinas: 2

Manicure: 3

Mecânico de auto em geral: 3

Mecânico de manutenção de aparelhos de refrigeração: 1

Mecânico de manutenção de motores diesel (exceto de veículos automotores): 2

Monitor interno de alarmes: 1

Montador de automóveis: 1

Montador de estruturas metálicas: 3

Montador soldador: 17

Motofretista: 1

Motorista de caminhão: 6

Motorista de ônibus rodoviário: 1

Motorista entregador: 1

Oficial de manutenção predial: 1

Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações: 1

Operador de caixa: 102

Operador de compactadora de solos: 20

Operador de empilhadeira: 6

Operador de lavador de veículos: 4

Operador de máquina perfuratriz: 2

Operador de teleatendimento ativo (telemarketing): 200

Padeiro: 103

Pedreiro de alvenaria: 5

Pedreiro de edificações: 15

Pintor de obras: 20

Pintor de veículos (reparação): 2

Promotor de vendas: 3

Promotor de vendas especializado: 6

Recepcionista atendente: 2

Recepcionista secretária: 1

Repositor de mercadorias: 100

Representante comercial autônomo: 2

Salgadeiro: 2

Serralheiro: 2

Serralheiro industrial: 1

Servente de obras: 79

Soldador: 7

Tapeceiro de veículos: 1

Técnico em manutenção de equipamentos de informática: 2

Torneiro mecânico: 1

Trabalhador rural: 1

Vaqueiro: 1

Vendedor de serviços: 2

Vendedor interno: 79

Vendedor porta a porta: 10

Vendedor pracista: 17

Vistoriador de risco de auto: 4

Zelador: 1

Zelador de edifício: 1

