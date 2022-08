Economia Goiânia lidera alta no aluguel no 1º semestre Média no índice de reajuste de residências alugadas na capital goiana foi de 19,55%, a maior entre 25 cidades, segundo pesquisa Fipe

Goiânia teve a maior média no índice de reajuste do aluguel no primeiro semestre de 2022, segundo pesquisa feita em 25 cidades, com base em anúncios na internet, pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). A capital goiana registrou 19,55%, seguida por Florianópolis, com 18,6%, e Salvador, com 15,26%. Fortaleza, Curitiba e Belo Horizonte tiveram média de pouco ...