Economia Goiânia lidera ranking de cultura empreendedora

A capital goiana lidera ranking de cultura empreendedora no Índice de Cidades Empreendedoras 2022 (ICE) divulgado nesta quarta-feira (16) pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap), com apoio da Endeavor. Goiânia ficou em primeiro lugar neste quesito entre as 101 localidades que possuem os maiores ecossistemas de empreendedorismo do Brasil. Para a avaliação os pe...