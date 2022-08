Goiânia tem mais de 1,9 mil vagas de emprego disponíveis nesta semana. Entre as oportunidades, há disponibilidade para trabalho como analista contábil, cabeleireiro, encanador, garçom, manicure, mecânico de veículos, pedreiro, serralheiro, torneiro mecânico e vaqueiro, entre outros. Os interessados devem comparecer ao Sine Municipal, que fica na Rua 1, no Centro, com documentos pessoais.

A prefeitura informou que ao todo são 1.971 postos de emprego abertos para todos os níveis de escolaridade. Outra maneira de pleitear as vagas é por meio do aplicativo Prefeitura 24horas, que atualiza as vagas ofertadas diariamente. Também tem na lista de ofertas, vagas para costureira, encanador, repositor de mercadorias, atendente de telemarketing, operador de caixa e motorista de ônibus urbano. Confira a lista abaixo.

Secretário de Desenvolvimento e Economia Criativa, Silvio Sousa disse que o objetivo desse trabalho do Sine é facilitar a interação entre candidatos que estão buscando vagas e empresas do município que procuram por profissionais. “Nossas equipes técnicas estão em contato com as empresas de todos os portes, a fim de ampliar o número de vagas ofertadas na rede Sine da prefeitura”, ressalta.

Veja a lista completa das oportunidades de emprego

Açougueiro 13

Agente de pátio 3

Ajudante de açougueiro (comércio) 12

Ajudante de cabista 1

Ajudante de carga e descarga de mercadoria 41

Ajudante de eletricista 2

Ajudante de motorista 2

Ajudante de obras 36

Ajudante de pintor 2

Ajudante de serralheiro 5

Almoxarife 2

Analista contábil 3

Analista de folha de pagamento 2

Armador de ferragens na construção civil 3

Assistente administrativo 1

Assistente de logística de transporte 1

Assistente de vendas 1

Atendente balconista 1

Atendente de balcão 1

Atendente de lanchonete 2

Atendente de lojas 9

Atendente de mesa 6

Atendente de telemarketing 501

Auxiliar administrativo 1

Auxiliar de churrasqueiro 1

Auxiliar de costura 4

Auxiliar de cozinha 26

Auxiliar de creche 1

Auxiliar de encanador 4

Auxiliar de escrituração fiscal 1

Auxiliar de estoque 1

Auxiliar de faturamento 1

Auxiliar de garçom 12

Auxiliar de laboratorista de solo 4

Auxiliar de lavanderia 1

Auxiliar de limpeza 22

Auxiliar de linha de produção 7

Auxiliar de logística 3

Auxiliar de manutenção predial 3

Auxiliar de marceneiro 2

Auxiliar de padeiro 1

Auxiliar de pessoal 2

Auxiliar de pintor de automóveis 2

Auxiliar de torneiro mecânico 2

Auxiliar financeiro 1

Borracheiro 4

Cabeleireiro 2

Carpinteiro 23

Carreteiro (motorista de caminhão-carreta) 1

Cartazeiro 1

Churrasqueiro 2

Conferente de carga e descarga 2

Conferente de logística 5

Conferente mercadoria (exceto carga e descarga) 2

Consultor de vendas 30

Contador 1

Contínuo 1

Costureira de máquina reta 11

Costureira em geral 1

Cozinheiro de restaurante 3

Cozinheiro do serviço doméstico 1

Cozinheiro salgador 1

Cumim 2

Depilador de couros e peles 1

Desenhista técnico (cartografia) 11

Eletricista de instalações 3

Eletricista de instalações de veículos Automotores 1

Eletricista de instalações industriais 1

Eletricista de manutenção em geral 2

Eletricista de manutenção industrial 1

Empacotador, a mão 15

Empregado doméstico nos serviços gerais 7

Empregado doméstico arrumador 1

Encanador 18

Encarregado de produção na fabricação de produtos de vidros 1

Estoquista 1

Faturista 1

Faxineiro 1

Fiscal de caixa 7

Fiscal de prevenção de perdas 20

Frentista 2

Garçom 3

Gesseiro fundidor 1

Instalador de águas, esgotos e gás 2

Instalador de sistemas eletroeletrônicos de Segurança 3

Instalador-reparador de equipamentos de transmissão em telefonia 4

Jardineiro 3

Lanterneiro de automóveis (reparação) 2

Lavador de peças 1

Lavador de veículos 5

Lubrificador de máquinas 2

Manicure 8

Mecânico de auto em geral 10

Mecânico de manutenção de aparelhos de refrigeração 1

Mecânico de manutenção de ar condicionado 1

Mecânico de manutenção de caminhão a diesel 1

Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas 2

Mecânico de manutenção de máquinas de construção civil 2

Mecânico de manutenção de motores diesel

(exceto de veículos automotores) 2

Mecânico de manutenção de ônibus 10

Mecânico de manutenção de refrigerador 2

Mecânico de máquina agrícola 1

Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) 1

Mecânico de motor de explosão 1

Mecânico de veículos 1

Mecânico montador 1

Mestre de obras 1

Montador de acessórios 2

Montador soldador 17

Motofretista 3

Motorista carreteiro 4

Motorista de caminhão 3

Motorista de caminhão 5

Motorista de caminhão-basculante 3

Motorista de caminhão-guincho pesado com Munk 2

Motorista de caminhão-tanque 1

Motorista de kombi 1

Motorista de ônibus rodoviário 6

Motorista de ônibus urbano 100

Motorista entregador 2

Motorista entregador 1

Motorista entregador 1

Oficial de manutenção predial 1

Operador de caixa 107

Operador de empilhadeira 6

Operador de escavadeira 3

Operador de lavador de veículos 4

Operador de retroescavadeira 1

Operador de teleatendimento ativo (telemarketing) 200

Padeiro 3

Passadeira de peças confeccionadas 1

Pasteleiro 1

Pedagogo 3

Pedreiro 5

Pedreiro 102

Pintor de obras 20

Pintor de veículos (fabricação) 2

Promotor de vendas especializado 6

Recepcionista atendente 1

Recepcionista de hotel 1

Recepcionista secretária 1

Repositor - em supermercados 18

Repositor de mercadorias 82

Representante comercial autônomo 19

Saladeiro 2

Salgadeiro 1

Serralheiro 2

Serralheiro montador 2

Servente de limpeza 1

Servente de obras 10

Servente de obras 5

Servente de obras 123

Servente de pedreiro 3

Social media 1

Soldador 8

Sondador de poços tubulares e sistemas rotativos 1

Supervisor administrativo de pessoal 4

Supervisor de atendimento ao cliente 1

Tapeceiro de veículos 4

Técnico de refrigeração (instalação) 1

Técnico em manutenção de equipamentos de

Informática 5

Técnico em segurança do trabalho 1

Torneiro mecânico 2

Vaqueiro 1

Vendedor de serviços 4

Vendedor interno 70