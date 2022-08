A Prefeitura de Goiânia oferta nesta semana, 1.971 vagas de emprego. As oportunidades oferecidas são para todos os níveis de escolaridade. Entre as vagas estão: atendente de telemarketing, costureira, encanador, motorista de ônibus, operador de caixa, repositor de mercadorias.

Os interessados em concorrer a uma das vagas devem procurar a sede do Sine Goiânia, que fica na Rua 1, n° 147, Setor Central ou por meio do aplicativo Prefeitura 24 horas, que segundo os responsáveis, atualiza as vagas ofertadas diariamente.

Para o secretário de Desenvolvimento e Economia Criativa, Silvio Sousa, o objetivo desse trabalho é facilitar a interação entre as empresas e as pessoas que estão procurando uma oportunidade de emprego.

“O Sine Goiânia vem trabalhando intensamente para inserir o maior número de pessoas no mercado de trabalho. Nossas equipes técnicas estão em contato com as empresas de todos os portes, a fim de ampliar o número de vagas ofertadas na rede Sine da prefeitura”, explica Silvio Sousa.

