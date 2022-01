Economia Goiânia prepara medidas para restringir circulação e contaminação Em reunião que contou com participação de representantes do setor produtivo, Paço sinaliza necessidade de reduzir aglomerações para controle de Covid-19 e gripe

A Prefeitura de Goiânia, diante do aumento no número de casos de Covid-19 e de gripe, estuda restringir eventos de grande porte na capital. A ideia foi apresentada nesta quarta-feira (12) a representantes do setor produtivo. Secretários de Saúde, de Governo e chefe de gabinete do prefeito apresentaram o cenário atual da doença, taxa de ocupação dos leitos – que não s...