Goiânia é a capital brasileira com a maior variação dos preços de materiais de limpeza em fevereiro de 2023, segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-15), considerado uma prévia da inflação, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Ao longo do mês, a cidade registrou aumento de 1,38%, a maior variação entre as 10 capitais avaliadas, junto com Brasília, no Distrito Federal (DF). O Programa de Defesa do Consumidor de Goiânia (Procon Goiânia) aponta variação de até 423% no valor dos materiais entre 11 supermercados da capital.

As maiores variações em materiais de limpeza no mês foram registradas também na capital gaúcha, Porto Alegre (RS) e em Recife (PE). Curitiba (PR) e Rio de Janeiro (RJ) fizeram o caminho inverso, e são as capitais com as menores oscilações. Ao considerar os últimos 12 meses de avaliação, Goiânia também se mantém como a cidade com a maior variação para comprar esses materiais, seguida por São Paulo (SP) e pelo DF, o que indica que o consumidor precisa pesquisar antes de ir às compras.

Consultor de vendas de produtos de higiene e limpeza, Rafael Gonçalves, da Aqualis Soluções, explica que para entender esse cenário, é preciso olhar pelo retrovisor. “Em dezembro de 2022, por exemplo, Goiânia teve a maior variação do Brasil. Aliado a isso, tivemos uma alta expressiva na demanda do setor hoteleiro neste início do ano, que saiu às compras de produtos de higiene e limpeza com mais apetite, para dar conta de toda essa ocupação dos leitos. Outros fatores que influenciaram foram a questão logística, com fretes mais caros em razão do alto preço do diesel, e a instabilidade do dólar, pois as matérias-primas são importadas”, diz. Segundo o especialista, a tendência é de que isso se estabilize.

O IBGE mostrou que o desinfetante foi o produto com a maior variação na capital, alcançando 2,17%. Amaciante e alvejante (1,71%) e sabão em pó (1,37%) aparecem na sequência, entre os que tiveram os maiores índices. O Procon Goiânia aponta que as maiores variações nos preços estão no alvejante (423,08%), entre R$ 3,25 e R$ 17,00, no limpador multiuso (186,97%), no desinfetante (169,54%), no amaciante (118,46%) e no creme dental (115,24%).

Já as menores variações estão nos itens de higiene pessoal. O absorvente feminino registrou variação de 14,07%, de R$ 7,89 a R$ 9,00. Já o condicionador teve variação de 26%, de R$ 22,85 a R$ 28,79.

O Procon Goiânia afirma que ao comparar os preços de fevereiro de 2022 e o mesmo mês em 2023, a pesquisa aponta que alguns produtos apresentaram queda no preço e outros registraram aumento. A água sanitária teve redução de 11,59% em comparação com 2022, indo de R$ 3,45 para R$ 3,05. Já o álcool em gel teve aumento de 50,38% em comparação com 2022, encontrado a R$ 10,50 no ano passado e agora a R$ 15,79.

Como economizar?

O Procon Goiânia orienta que uma das recomendações é que o consumidor faça uma lista com todos os itens essenciais, assim, ajuda a não esquecer algo e faz com quem não precise recorrer a outros estabelecimentos cujos preços sejam mais altos.

Além disso, é preciso pesquisar os preços em diversos locais, considerando, sobretudo, as promoções. Aquelas de “leve 5 e pague 4”, deve-se observar se são verdadeiramente econômicas.

E quando for comprar produtos em uma quantidade maior, o consumidor precisa verificar a data de validade, pois esta pode indicar um prazo muito curto, ou a mesma pode estar vencida.