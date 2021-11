Economia Goiânia registra maior prévia da inflação do País Puxado pelos aumentos dos combustíveis, da energia elétrica e do transporte por aplicativo, IPCA-15 registrou alta de 1,85% em novembro, maior taxa para o mês desde 2005

O fantasma dos reajustes de preços continua assombrando o orçamento do goianiense. A prévia da inflação de novembro na capital registrou uma alta de 1,86%, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), a maior taxa desde 2005, quando o índice chegou em 2,14% em novembro. Com isso, Goiânia teve a maior inflação entre as capitais pesquisadas pelo IBGE...