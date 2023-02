Foram abertas 941 vagas de emprego por meio do Sine de Goiânia, na última quinta-feira (23). Entre as principais oportunidades, temos 500 posições como atendente de telemarketing, 58 para vendedor de praça, 15 para corretor de imóveis, entre outras. Para se candidatar, é necessário comparecer à sede do Sine, na rua 1 do Setor Central, portando documentos pessoais, comprovante de endereço atualizado e carteira de trabalho (física ou digital). É possível realizar agendamento prévio através do aplicativo Prefeitura 24h.

Se, após este primeiro encontro, o perfil do candidato se encaixar em alguma das vagas disponíveis, o Sine o encaminha para entrevista presencial junto à empresa contratante. Caso não existam vagas compatíveis nesta chamada, o sistema do Sine também serve como banco de talentos e oportunidades posteriores.

O secretário de Desenvolvimento e Economia Criativa, Silvio Sousa, descreve a oportunidade como “o momento de aproveitar o aquecimento das atividades econômicas para deixar a informalidade e voltar a ter a carteira de trabalho assinada”.

Confira a lista completa de vagas disponíveis:

Acabador de mármore e granito - 2

Açougueiro - 1

Ajudante de carga e descarga de mercadoria - 32

Ajudante de obras - 21

Ajudante de serralheiro - 3

Analista de marketing - 1

Analista de recursos humanos - 1

Analista de suporte técnico - 1

Armador de ferragens na construção civil - 1

Arte-finalista - 3

Assistente de engenharia (construção civil) - 1

Assistente de vendas - 1

Atendente de balcão - 1

Atendente de bar - 1

Atendente de lojas - 4

Atendente de mesa - 2

Atendente de telemarketing - 500

Auxiliar administrativo - 2

Auxiliar de almoxarifado - 1

Auxiliar de cozinha - 5

Auxiliar de estoque - 1

Auxiliar de limpeza - 5

Auxiliar de limpeza - 14

Auxiliar de linha de produção - 9

Auxiliar de manutenção predial - 2

Auxiliar de pessoal - 1

Auxiliar financeiro - 1

Barbeiro - 1

Barista - 2

Cabeleireiro - 1

Cabeleireiro unissex - 1

Carpinteiro - 1

Caseiro - 1

Churrasqueiro - 3

Consultor de vendas - 2

Contador - 2

Copeiro - 1

Corretor de imóveis - 15

Cortador, a mão - 2

Costureira de máquina reta - 9

Cozinheiro de restaurante - 3

Educador social - 1

Eletricista - 4

Empregado doméstico nos serviços gerais - 2

Empregado doméstico arrumador - 2

Encanador - 1

Encarregado administrativo - 1

Encarregado de obras - 1

Esteticista - 5

Estoquista - 4

Funileiro de veículos (reparação) - 10

Gesseiro de revestimento - 1

Instalador de alarme - 2

Instalador de telefones - 5

Instalador-reparador de equipamentos de transmissão em telefonia - 4

Jardineiro - 2

Lavador de carros - 6

Manicure - 1

Marceneiro - 1

Mecânico de auto em geral - 2

Mecânico de automóveis e caminhões - 2

Mecânico de manutenção de caminhão a diesel - 4

Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) - 1

Mecânico de motocicletas - 2

Mecânico de refrigeração - 1

Mecânico eletricista de diesel (veículos automotores) - 3

Mecânico reparador de máquinas - 1

Mestre de obras - 10

Montador soldador - 10

Motofretista - 4

Motorista carreteiro - 7

Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais) - 3

Motorista de caminhão-guincho pesado com munk - 1

Motorista de kombi - 1

Motorista entregador - 1

Operador de seccionadora - 1

Operador de acabamento (indústria gráfica) - 1

Operador de computador - 1

Operador de máquinas fixas, em geral - 2

Operador de tesoura volante e guilhotina, no acabamento de chapas e metais - 2

Pedreiro - 10

Pedreiro - 1

Pintor de automóveis - 1

Pintor industrial - 1

Pizzaiolo - 1

Porteiro - 1

Preparador de fresadora de engrenagens - 2

Promotor de vendas - 3

Recepcionista de hotel - 1

Recepcionista secretária - 2

Representante comercial autônomo - 4

Salgadeiro - 1

Serrador de mármore - 1

Serralheiro - 8

Serralheiro de ferro - 1

Serralheiro montador - 2

Servente de obras - 26

Servente de pedreiro - 1

Supervisor de vendas comercial - 1

Tapeceiro de móveis - 1

Técnico de edificações - 1

Técnico de refrigeração (instalação) - 2

Técnico em manutenção de equipamentos de informática - 6

Técnico em segurança do trabalho - 2

Teleoperador receptivo (telemarketing) - 12

Torneiro mecânico - 4

Vendedor interno - 12

Vendedor pracista - 58

Vendedor pracista - 2