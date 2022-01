Economia Goiânia tem a gasolina mais cara entre todas as capitais pesquisadas Cidade teve o maior preço médio entre as capitais pesquisadas pela Agência Nacional de Petróleo (ANP) na última semana; produto chega mais caro em Senador Canedo

Após o último reajuste de preços ocorrido no último dia 11 deste mês, Goiânia voltou ostentar o título de gasolina mais cara entre todas as capitais pesquisadas pela Agência Nacional de Petróleo (ANP). O preço médio do combustível nos 53 postos visitados pela Agência na semana passada foi de R$ 7,31. A segunda posição ficou com os revendedores de Natal (RN), onde o li...