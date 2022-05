Economia Goiânia tem a terceira gasolina mais cara entre as capitais do País ANP registra terceira alta consecutiva do combustível em Goiás, com novo recorde; incremento no valor do etanol pode ter contribuído para aumento

Na contramão do que aconteceu na maior parte do Brasil, a gasolina teve nova alta registrada em Goiás, conforme mostra levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) divulgado nesta sexta-feira (27). Com isso, Goiânia é a terceira capital com o litro mais caro do País. O preço médio chegou a R$7,647 nos postos goianienses. O que reflete u...