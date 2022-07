Economia Goiânia tem quarta gasolina mais barata entre capitais, segundo ANP Tabela divulgada pela Secretaria de Estado da Economia de Goiás mostra que preço varia mais de R$ 2 entre um posto e outro

Goiânia tem a quarta gasolina mais barata entre as capitais, de acordo com levantamento da Agência Nacional do Petróleo (ANP). O preço médio do litro, conforme pesquisa, é de R$5,66. De acordo com a tabela divulgada pela Secretaria de Estado da Economia de Goiás, nesta quinta-feira (28), a gasolina mais barata encontrada na capital custa R$ 4,85, em um posto ...