Economia Goiânia tem terceira maior inflação para novembro do País Depois de alcançar mais alta variação entre as capitais em outubro, cidade se manteve no topo com pressões de aumentos na energia elétrica e nos combustíveis

Conta de energia elétrica mais alta e escalada do preço dos combustíveis de veículos são os principais responsáveis por fazer com que Goiânia alcançasse a terceira maior inflação para novembro do País. Isso é o que mostra o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado nesta sexta-feira (10) pelo IBGE. De acordo com o instituto, apenas a regi...