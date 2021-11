Economia Goiânia terá dificuldade para receber internet 5G Setor aponta obstáculos para cumprir prazos, especialmente devido a legislação desatualizada

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) encerrou nesta sexta-feira (5) o leilão do 5G. A quinta geração da internet deve chegar às capitais até julho do ano que vem, conforme prevê o edital do certame. Porém, as perspectivas para Goiânia não são boas, já que a capital bem como as outras cidades goianas ainda não fizeram adaptações, especialmente na legislação m...