Economia Goiânia teve o 14º PIB do País em 2019 Capital goiana subiu duas posições no ranking nacional de geração de riquezas, que segue muito concentrada no Estado

O ano de 2019 ainda foi de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) dos municípios goianos, antes dos reflexos negativos da pandemia do coronavírus na geração de riquezas. Naquele ano, o PIB de Goiânia chegou a R$ 52,9 bilhões, um crescimento de 7,3% em relação a 2018, e a capital subiu duas posições no ranking nacional, voltando a ser a 14ª economia do País. Porém, os nú...