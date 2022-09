Com 354 vagas e salários de até R$ 17 mil, o concurso realizado pela Prefeitura de Goianésia foi prorrogado e as inscrições agora seguem até 17 de setembro. As vagas incluem níveis médio, técnico e superior e os interessados devem acessar o site da instituição organizadora. Estão abertas ainda 1.069 vagas para formação do cadastro de reserva.

Os aprovados terão jornadas de trabalho de 30 a 40 horas semanais, com remuneração mensal de R$ 1.212 para os níveis médio e técnico e de R$ 17.015,27 para nível superior. O concurso tem validade de dois anos, contados a partir da homologação dos resultados finais, e pode ser prorrogado uma única vez por mais dois anos. Para pessoas com deficiência (PcD) há reserva de 5% das vagas. Os valores das taxas de inscrição são de R$ 90 para nível médio e R$ 110 para nível superior.

Confira vagas e salários

Agente comunitário de saúde - R$ 2.424,00

Agente de combate às endemias - R$ 2.424,00

Agente de trânsito - R$ 2.021,21

Assistente de educação infantil - R$ 1.415,10

Assistente de gestão administrativa - R$ 2.144,06

Atendente de consultório dentário - R$ 1.212,00

Fiscal de edificações - R$ 1.212,00

Fiscal de serviços públicos - R$ 1.212,00

Fiscal de tributos - R$ 1.212,00

Técnico em enfermagem - R$ 1.938,44

Técnico em radiologia - R$ 1.746,66

Analista de controle interno - R$ 2.423,04

Assistente social - R$ 2.295,76

Cirurgião dentista PSF - R$ 5.017,42

Enfermeiro - R$ 5.017,42

Fiscal de vigilância sanitária - R$ 2.423,03

Fisioterapeuta - R$ 2.295,76

Fonoaudiólogo - R$ 2.295,76

Médico clínico geral - R$ 17.015,27

Médico veterinário - R$ 6.461,53

Nutricionista - R$ 2.295,76

Profissional do magistério - R$ 3.256,56

Psicólogo - R$ 2.295,76

