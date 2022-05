Economia Goianienses têm mais dívidas com bancos, mostra pesquisa do SPC Homens lideram o ranking dos endividados em Goiânia, sendo que maior parte está na faixa etária de 30 a 39 anos; inadimplência teve aumento de 1,13% em abril

As contas em atraso aumentaram e os goianienses têm concentrado as dívidas especialmente nas instituições bancárias. Isso é o que revela pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC). Levantamento de abril aponta crescimento de 1,13% na inadimplência em comparação com março em Goiânia. Os bancos correspondem a 55,85% dos locais onde foram feitos os compromissos não h...