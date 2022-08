Economia Goianos consomem mais turismo de luxo no País

Os goianos passaram a consumir mais turismo de luxo dentro do Brasil. O aumento da demanda por estes serviços no Estado motivou a BLTA (Brazilian Luxury Travel Association) a realizar um roadshow em Goiânia ontem</CW>. <TB><TB> Cerca de 30 agentes e operadores de turismo da capital puderam conhecer melhor as opções de pacotes e hotéis com este padrão...