Goianos podem doar até R$ 300 mi do seu IR a crianças e idosos

Pouca gente sabe que o contribuinte brasileiro pode fazer doações aos Fundos da Criança e do Adolescente e do Idoso diretamente na Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (Dirf), sem gastar nada do próprio do bolso. É possível destinar até 6% do imposto devido, mesmo quando houver restituição a receber. Mas, em 2021, apenas R$ 6 milhões foram doados em Goiás, para...