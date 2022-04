Economia Goianos podem quitar até 2,1 mi de dívidas com saque do FGTS Levantamento da Serasa mostra que este é o número potencial de ofertas que podem ser pagas por consumidores com débitos de até R$ 1 mil

Os trabalhadores goianos que pretendem utilizar os recursos do saque emergencial do FGTS podem aproveitar descontos para se livrar das dívidas. Goiás tem mais de 2,1 milhões de ofertas de dívidas que podem ser quitadas com o valor limite do saque, de até R$ 1 mil. Um levantamento do Instituto Opinion Box em parceria com a Serasa mostrou que 40% dos inadimplentes preten...