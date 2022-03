Economia Goianos têm R$ 8,7 bilhões em dívidas Levantamento da Serasa mostra que o endividamento no Centro-Oeste está alto; valor médio da dívida em Goiás supera o nacional

Quase 40% da população adulta de Goiás está inadimplente com dívidas que somam R$ 8,7 bilhões, o maior montante entre os estados do Centro-Oeste. O Mapa da Inadimplência e Renegociação de Dívidas no Brasil, elaborado pela Serasa, mostra que montante de endividamento na região está em R$ 24,9 bilhões. O valor médio das dívidas somadas de cada consumidor inadimplente em Goiás...