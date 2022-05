Economia Gol e Avianca formam aérea de baixo custo para operar na América Latina Com holding, empresas querem reduzir custos com a compra de insumos como o querosene de aviação, cujo preço disparou depois do início da guerra na Ucrânia

Os principais acionistas da colombiana Avianca e o acionista controlador da brasileira Gol, Constantino de Oliveira Junior, divulgaram comunicado nesta quarta-feira (11) anunciando a criação do grupo Abra, que reúne a operação das duas companhias aéreas. A holding vai controlar as duas empresas, que englobam as marcas Gol, Avianca, Viva (Colômbia) e Sky (Chile), todas a...