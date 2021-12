Economia Governo adia promessa de incluir famílias no Auxílio Brasil e não prevê pagar atrasados O plano informado pelo governo era começar a pagar, no mínimo, R$ 400 para mais de 17 milhões de famílias cadastradas no Auxílio Brasil a partir de novembro

O governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) não cumprirá a promessa de ampliar o número de famílias atendidas pelo Auxílio Brasil ainda em 2021. Também não há previsão para que os beneficiários do programa social recebam uma compensação retroativa, como chegou a ser anunciado. O plano informado pelo governo era começar a pagar, no mínimo, R$ 400 para mais de 17 ...