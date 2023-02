O sorteio da Nota Fiscal Goiana será realizado no dia 2 de março, segundo a Secretaria da Economia. A previsão anterior era para o dia 23 de fevereiro, mas por causa de uma migração dos sistemas precisou ser adiado.

A Secretaria da Economia informou que os sistemas que precisaram ser migrados estão no Mainframe da Pasta para nova plataforma que foi feita no período do carnaval.

Leia também:

- Nota Fiscal Goiana sorteia prêmio de R$ 50 mil; confira lista de ganhadores

- Contribuintes de Goiânia têm mais meios de pagar tributos em 2023

O que é a Nota Fiscal Goiana

Nota Fiscal Goiana é um programa que tem como o principal objetivo incentivar os consumidores a solicitar o documento fiscal no momento das compras. Quem participa concorre a prêmios nos sorteios e pode obter desconto para pagamento de IPVA.

Como Funciona a Nota Fiscal Goiana

No momento da compra em uma empresa credenciada, o consumidor precsa solicitar a inclusão do número de seu CPF no documento fiscal, para acumular pontos, conforme os critérios de pontuação, que são convertidos de forma eletrônica em bilhetes para sorteios de prêmios em dinheiro. Além de serem convertidos em desconto no IPVA.

Quem pode participar do Programa Nota Fiscal Goiana

- Empresas: Contribuintes do ICMS estabelecidos no Estado de Goiás;

- Cidadãos: Pessoas Físicas que efetuem compras nos estabelecimentos cadastrados em Goiás.

Como se cadastrar na Nota Fiscal Goiana

O cadastro é feito no site.