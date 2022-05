Economia Governo anuncia corte de imposto de importação de arroz, feijão e outros itens básicos Medida corta alíquotas em 10% e valerá até o fim de 2023

A Camex (Câmara de Comércio Exterior) aprovou nesta segunda-feira (23) uma nova redução de 10% nas alíquotas do Imposto de Importação sobre a maior parte dos produtos comprados no exterior, informou o Ministério da Economia, em iniciativa que não contou com aval do Mercosul e busca combater a inflação e ampliar a abertura comercial do país. A decisã...