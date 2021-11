Economia Governo corta projeção do PIB e prevê inflação maior em 2021 e 2022

O Ministério da Economia diminuiu a expectativa oficial para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) deste ano de 5,3% para 5,1%. Para 2022, a previsão caiu de 2,5% para 2,1%. O corte na projeção deste ano já havia sido sinalizado em setembro, quando a queda de 0,1% da economia no segundo trimestre frustrou as expectativas do governo - que projetava um avanço de...