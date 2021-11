Estão abertas as inscrições para a contratação de 90 servidores temporários na Secretaria de Desenvolvimento e Inovação de Goiás (Sedi). As oportunidades são para os municípios de Goiânia e Anápolis, e os salários variam entre R$ 2,8 mil e R$ 8,3 mil de acordo com o cargo.

As inscrições devem ser feitas pelo site da Sedi e vão até a próxima segunda-feira (8). Ao todo, são 85 vagas para ampla concorrência e cinco para pessoas com deficiência para cargos de nível técnico, superior e pós-graduação. Os contratos terão um período máximo de três anos, com possibilidade de prorrogação por até cinco anos. Confira as vagas:

- Analista de Projetos

- Analista de Ambientes de Inovação

- Design e marketing digital

- Engenheiro

- Técnico em Operações Apoio Administrativo e Prestação de Contas

- Apoio Administrativo e Prestação de Contas

- Assessor Jurídico

- Analista de Eventos

- Desenvolvedor Web

- Contador

- Analista de Educação

- Analista de Comércio Exterior

- Especialista em Atração de Investimentos

- Especialista em Análise de Dados e BI

- Especialista em Desenvolvimento de Software

- Especialista em Análise de Sistemas

- Especialista em Gestão de Projetos

- Especialista em Análise de Processos

- Especialista em Experiência do Usuário (UX)

- Especialista em Cibersegurança

- Especialista em Ciência de Dados

- Especialista em Administração de Dados

- Especialista em Contratações de TIC