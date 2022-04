Economia Governo de Goiás abrirá 7,4 mil vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional Ao todo, 16 municípios serão beneficiados pela parceria firmada com governo federal

O Governo de Goiás abrirá 7.475 vagas em cursos de qualificação profissional para a população de forma gratuita, em 16 municípios goianos, a partir do segundo semestre deste ano. A medida será possível após o estado receber R$ 4,6 milhões do governo federal firmado em parceria com os ministérios da Educação (MEC) e do Trabalho e Previdência. A assessora de Educaç...