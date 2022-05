Ainda neste ano, serão abertas 500 vagas para o quadro de docentes da Universidade Estadual de Goiás (UEG). O edital deverá ser publicado após a conclusão de outro certame em andamento, e a previsão é que os profissionais sejam chamados já no próximo ano.

O anúncio foi feito pelo governador, Ronaldo Caiado, na segunda-feira (9). Segundo ele, o governo cancelou 700 contratos da gestão passada por determinação da Justiça, e o novo concurso irá, portanto, suprir a demanda de professores na universidade. As vagas serão abertas para todo o estado.

Segundo informou o reitor da UEG, Antônio Cruvinel, as equipes dos institutos acadêmicos estão realizando um detalhamento das necessidades de docentes em cada campus e unidade universitária. Hoje, a instituição está presente em todas as oito macrorregiões do estado.

