São ofertadas 1.950 vagas para cursos gratuitos de robótica, em Goiás. Os cursos estão previstos para acontecer entre os dias 27 de fevereiro e 7 de julho deste ano. O projeto é do Instituto Campus Party em parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação (Sedi). As inscrições devem ser feitas pelo site https://institutocampusparty.org.br/inscricao/.

As aulas acontecem nos laboratórios Include, que são estruturas criadas como parte de um programa social da Campus Party que visa aprimorar o desenvolvimento tecnológico no Brasil. São 26 unidades em todo o Estado, espalhadas em 23 municípios: Goiânia, Luziânia, Valparaíso, Alto Paraíso, Cavalcante, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Trindade, Pirenópolis, Cristalina, Rio Verde, Jataí, Caldas Novas, Itumbiara, Catalão, São Luís de Montes Belos, Uruana, Aruanã, Porangatu, São Miguel do Araguaia, Mozarlândia, Monte Alegre e Mambaí.

O projeto social tem como público alvo jovens de 12 a 20 anos de idade que passam por situação de vulnerabilidade econômica. As formações têm foco nas tecnologias eletrônica, mecânica, robótica e também na internet das coisas.

