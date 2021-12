Economia Governo define salário mínimo de R$ 1.212 em 2022 Não há aumento real de valor, o reajuste recompõe as perdas inflacionárias

A edição desta sexta-feira (31) do Diário Oficial da União traz a MP (medida provisória) com a definição do valor do salário mínimo em 2022: R$ 1.212. O valor havia sido confirmado na quinta-feira (30) pelo presidente Jair Bolsonaro (PL). O valor diário do salário mínimo corresponderá a R$ 40,40 e o valor horário, a R$ 5,51. Atualmente, o mínimo es...