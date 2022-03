O governo federal pretende antecipar o pagamento do 13º salário de aposentados do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) para os meses de abril e maio. A iniciativa faz parte de um pacote de medidas que deve ser anunciado na quinta-feira (17) pelo ministro do Trabalho e da Previdência, Onyx Lorenzoni.

Em 2020 e 2021 o pagamento foi antecipado em virtude dos efeitos econômicos ocasionados pela pandemia de Covid-19. Com a medida se repetindo em 2022, a 1º parcela do benefício deverá ser paga em abril e a 2ª em maio. Ambas devem injetar cerca de R$ 56 bilhões na economia brasileira.

Também fará parte do anúncio a nova rodada de saques do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O valor a ser autorizado deverá ser de até R$ 1 mil. Além disso, o limite para contratação de crédito consignado por aposentados e pensionistas do INSS deverá passar dos atuais 35% para 40%.

