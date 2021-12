Economia Governo deve reajustar salário mínimo para R$ 1.212 em 2022 Correção é elaborada por equipe econômica e deve compensar a inflação deste ano, mas sem aumento real; valor atual do piso é de R$ 1.100

O governo deve reajustar o salário mínimo para R$ 1.212 a partir de janeiro de 2022. O valor atual do piso é de R$ 1.100 por mês. A correção do salário mínimo que vem sendo elaborada pelo governo deve compensar a inflação deste ano, mas sem aumento real (acima da inflação).O Orçamento de 2022, aprovado na semana passada pelo Congresso, já previa a alta do piso salarial ...