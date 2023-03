O Governo de Goiás oferece 5.730 oportunidades de trabalho formal para moradores de 16 municípios goianos. As vagas são para Goiânia, Águas Lindas de Goiás, Alto Paraíso de Goiás, Anápolis, Caldas Novas, Formosa, Ipameri, Iporá, Jataí, Minaçu, Mineiros, Morrinhos, Pirenópolis, Porangatu, Quirinópolis, e Rio Verde.

Os interessados devem procurar as unidades do Vapt Vupt com atendimento do Mais Empregos/Sine, sem necessidade de agendamento, com carteira de trabalho, documentos pessoais, currículo e comprovante de endereço. Ao ser atendido, o trabalhador sai com a entrevista agendada e com a carta de encaminhamento em mãos.

Além de intermediar as vagas, a pasta ainda oferece cursos de profissionalização via Colégios Tecnológicos para aqueles que precisam de qualificação e apoia os novos negócios com repasse de até R$ 5 mil do Crédito Social. Esse valor é doado, para que o novo empreendedor não comece o negócio já endividado.

O Programa Mais Empregos realiza a intermediação entre as pessoas que estão à procura de emprego e as empresas, indústrias e comércios que têm vagas de trabalho disponíveis. Ao ser atendido pela equipe da Retomada, o trabalhador sai com a entrevista agendada e com a carta de encaminhamento em mãos. Os detalhes das vagas ofertadas podem ser conferidos no site da Retomada na aba Vagas Disponíveis.

"Seja pelas 13 edições do Feirão de Empregos, que realizaram 46 mil atendimentos em 2022, ou pelos quase 9 mil novos empreendedores beneficiados pelo Crédito Social, nosso foco é estimular a autonomia financeira dos goianos", comenta o secretário da Retomada, César Moura.

Oportunidades com mais vagas disponíveis para Goiânia:

Ajudante de Carga e Descarga - 51

Atendente de Telemarketing - 479

Auxiliar de Limpeza - 265

Auxiliar de Linha de Produção - 250

Motorista de Caminhão - 73

Operador de Caixa - 61

Operador de Teleatendimento Ativo e Receptivo - 400

Pedreiro - 71

Porteiro - 75

Servente de Obras - 95

Vendedor Interno - 61

Vagas por cidade:

Goiânia - 3.645

Minaçu - 806

Rio Verde - 575

Anápolis - 164

Jataí - 118

Formosa - 109

Quirinópolis - 85

Porangatu - 73

Morrinhos - 48

Caldas Novas - 43

Mineiros - 31

Iporá - 15

Alto Paraíso de Goiás - 9

Águas Lindas de Goiás - 7

Ipameri - 1

Pirenópolis - 1

